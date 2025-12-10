الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الأطفال في قطاع غزة دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي.

اليونيسف: آلاف الأطفال والنساء يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة

وأكدت المنظمة أن نحو 9300 طفل تلقوا العلاج في تشرين الأول، مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى أن العدد تراجع عن ذروته التي تجاوزت 14 ألف طفل في آب، لكنه ما يزال أعلى بكثير من المستويات التي سُجلت خلال وقف إطلاق النار القصير في شباط وآذار، ما يعكس استمرار نقص المساعدات الإنسانية.



وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فقط، بل يمتد تأثيره إلى النساء الحوامل والمرضعات، حيث استقبلت المنظمة في تشرين الأول نحو 8300 امرأة لتلقي العلاج، أي ما يقارب 270 حالة يوميًا، في منطقة لم تُسجل فيها أي حالة سوء تغذية بين الحوامل قبل تشرين الأول 2023.



وأضافت إنجرام أن سوء التغذية لدى النساء أدى إلى ولادة أطفال خدج أو منخفضي الوزن، كثير منهم يموتون في غرف العناية الفائقة أو يعيشون بمضاعفات صحية خطيرة.



وأعربت عن أسفها للعوائق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بمنع دخول بعض المستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، داعية إلى ضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.