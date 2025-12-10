الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن نزع السلاح عن الفلسطينيين يعني نزع الروح، مشددًا على أن الخطر الحقيقي يأتي من الاحتلال الإسرائيلي وليس من غزة.



خالد مشعل: نزع السلاح عن الفلسطينيين يعني نزع الروح



وأكد مشعل أن قيادة الحركة تسعى بكل الطرق إلى إغاثة غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للضغط من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب.



وأضاف أن السلطة في غزة ينبغي أن تكون فلسطينية خالصة، وأن الفلسطيني هو من يقرر وهو من يحكم، مشيرًا إلى أن أي محاولات خارجية لفرض واقع جديد على القطاع لن تنجح أمام إرادة الشعب الفلسطيني.



وشدد مشعل على أن المقاومة بالنسبة للفلسطينيين ليست مجرد خيار سياسي أو عسكري، بل هي جزء من الهوية والوجود، قائلاً: "نزع السلاح عند الفلسطيني يعني نزع الروح".