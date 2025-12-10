الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال عن مصادر فلسطينية أن مسلحين ينتمون إلى ميليشيات عشائرية معارضة لحركة حماس بدأوا بتسليم أنفسهم طوعًا للأجهزة الأمنية التابعة للحركة في قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل ياسر أبو شباب، زعيم ميليشيا "القوات الشعبية" المتعاونة مع الاحتلال.

غسان الدهيني يتسلم قيادة ميليشيا القوات الشعبية

وبعد مقتل أبو شباب الخميس الماضي أثناء محاولة التوسط في نزاع عائلي، برز اسم شريكه القديم غسان الدهيني، الذي ظهر في مقطع فيديو على الإنترنت مرتديًا زيًا عسكريًا بين مقاتلين ملثمين، معلنًا تسلمه قيادة الجماعة.



من هو غسان الدهيني؟

يبلغ من العمر 39 عامًا، من مواليد رفح جنوب قطاع غزة، وينتمي إلى قبيلة الترابين البدوية.



خدم سابقًا برتبة ملازم أول في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قبل أن ينضم إلى جيش الإسلام، وهو فصيل مسلح يحمل توجهًا قريبًا من تنظيم الدولة الإسلامية.



كان يُنظر إليه باعتباره العقل العملياتي لميليشيا "القوات الشعبية"، بينما لعب أبو شباب دور الواجهة السياسية.



أعلنت الجماعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعيينه قائدًا جديدًا بعد ساعات من مقتل أبو شباب، متعهدًا بمواصلة العمليات ضد حماس.



الاتهامات والظهور الإعلامي:

تتهمه حركة حماس بالعمل لصالح الاحتلال، ونهب المساعدات الإنسانية، وجمع معلومات استخبارية حول الأنفاق والمواقع العسكرية.



ظهر في مقاطع مصورة خلال الأشهر الماضية وهو يقود عناصر الجماعة في اعتقالات لعناصر من حماس داخل أنفاق في رفح، بزعم أنها تمت "بالتنسيق مع التحالف الدولي".



نجا من محاولتي اغتيال نفذتهما حماس، إحداهما أسفرت عن مقتل شقيقه.



ميليشيا "القوات الشعبية":

ظهرت لأول مرة عام 2024 بقيادة أبو شباب، ويقدر عدد عناصرها بين 100 و300 مقاتل.



تتخذ من شرق رفح مقرًا لها قرب معبر كرم أبو سالم، وتتحرك تحت إشراف مباشر من جيش الاحتلال.



أشارت تقارير إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشين بيت) جند المجموعة ضمن "مشروع تجريبي" لاختبار إمكانية تشكيل نواة حكم بديل لحماس.



الأمم المتحدة وصفت أبو شباب بأنه شخصية محورية في عمليات النهب المنهجي للمساعدات الإنسانية.



بعد مقتل أبو شباب، تسارعت عمليات تسليم المسلحين أنفسهم لحماس، خاصة في مناطق رفح وخان يونس، حيث تنشط أبرز الميليشيات العشائرية التي كانت تتلقى دعمًا علنيًا من الاحتلال.