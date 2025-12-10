الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت الذي يعاني فيه السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تحطمت طائرة نقل عسكرية سودانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها.

تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل جميع أفراد طاقمها

وتحطمت الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية شرق البلاد، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

وقالت وكالة السودان للأنباء، عن مصدر عسكري الليلة الماضية، إن "عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تابعة للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية".

وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76".

ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.