الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت الصين، الأربعاء، الصاروخ الحامل من طراز "ليغيان-1" أو "كينيتيكا-1واي11"، الذي يحمل على متنه 9 أقمار صناعية، أحدها القمر الاصطناعي العربي رقم 813، لدولة الإمارات، ما يساهم في بناء قاعدة بيانات عربية موحدة لدعم صانعي القرار في قضايا استراتيجية متنوعة.

الإمارات تطلق قمراً اصطناعياً جديدا من الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل انطلق من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، وتم وضع الأقمار التسعة في المدار المخطط لها بنجاح.

ويمثل نجاح مشروع القمر العربي 813، نقطة انطلاق نحو توسيع الشراكات العربية في علوم الفضاء عبر إطلاق مبادرات بحثية جديدة وتأسيس شبكة عربية لتبادل البيانات والخبرات.

والأردن، وقع في 2019 على ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" التي تعمل في أولى مشاريعها على تصميم وتصنيع القمر الصناعي المسمى بـ "813"، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.

وكانت الصين أطلقت الثلاثاء صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-4 بي" لوضع القمر الاصطناعي الجديد "ياوقان-47" في الفضاء