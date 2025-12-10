الرياض - كتبت رنا صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن خمسة أسرى من سكان قطاع غزة، حيث وصلوا برفقة طواقم الصليب الأحمر الدولي إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

الاحتلال يفرج عن خمسة أسرى من قطاع غزة

والأسرى المفرج عنهم هم: نبيل محمد مصطفى الهلول (51 عامًا) من سكان جباليا النزلة شمال القطاع، خضر فتحي نمر عبدالعال (45 عامًا) من حي الصبرة بمدينة غزة، محمد جميل سليمان العايدي (33 عامًا) من جباليا، أسامة عمر شاكر شلدان من حي الزيتون بمدينة غزة، ومدحت أحمد محمد السلطان (41 عامًا) من بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها “سهّلت نقل خمسة معتقلين أُطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى”، موضحة أن فريقها “سهّل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم”.

ويأتي ذلك بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، عن خمسة أسرى آخرين دون محاكمة.