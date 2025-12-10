الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الإندونيسي والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي روسان روسلاني والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان خلال سلسلة اجتماعات متخصصة فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات في مجال إدارة الاستثمارات وتطويرها.

الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية

وشهدت الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، تهدف إلى تأطير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين.



وأوضح أبو غزالة أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عقب جولته الآسيوية الأخيرة التي شملت إندونيسيا، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي "دانانتارا" في تطوير آليات تعاون جديدة تسهم في فتح مجالات استثمارية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل تخدم المصالح المشتركة بين الأردن وإندونيسيا.



وأكد وزير الاستثمار أن العلاقات المتينة بين البلدين تشكل قاعدة مهمة لدعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في مختلف المحافظات الأردنية، مشيراً إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن من موارد بشرية مؤهلة، وثروات طبيعية، وموقع استراتيجي، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي.



كما شهد يوم العمل اجتماعات موسعة شارك فيها وزراء الأشغال العامة والإسكان، النقل، الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب مسؤولين وخبراء، حيث تم بحث فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، النقل، الطاقة، التكنولوجيا، والتطوير العمراني.



من جانبه، أكد رئيس الصندوق السيادي الإندونيسي روسان روسلاني أن اللقاء يعكس عمق العلاقات بين الأردن وإندونيسيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لترجمة العلاقات الاستراتيجية إلى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين الصديقين.