الرياض - كتبت رنا صلاح - توفيت رضيعة ( 8 أشهر)، الخميس، نتيجة البرد القارس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

البرد القارس يودي بحياة رضيعة في خان يونس

وأفادت الوزارة بأن الرضيعة رهف أبو جزر البالغة من العمر 8 أشهر توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.



وأشارت إلى أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.



ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.