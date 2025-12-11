الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن هطول الأمطار على قطاع غزة يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مئات آلاف النازحين، ولا سيما في المخيمات والمناطق التي تفتقر إلى مقومات الحماية الأساسية.

الأونروا: الأمطار تفاقم معاناة النازحين في غزة وتُغرق الخيام

وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، الخميس، أن الشوارع المغمورة بالمياه وتسرّبها إلى خيام النازحين يزيدان من سوء الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا، مشيرة إلى أن البرد القارس والاكتظاظ وانعدام النظافة يرفعان من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، خصوصا بين الأطفال.



وأكدت الوكالة، أن هذه المعاناة المتفاقمة يمكن تفاديها عبر تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يشمل الإمدادات الطبية ومستلزمات المأوى المناسبة التي تمكّن العائلات من مواجهة ظروف الشتاء القاسية بأمان وكرامة.