الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، ظهر الخميس، عن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف، بعد إغلاقها بسبب الأحوال الجوية المعيقة.

إعادة فتح 3 مطارات بعد إغلاقها بسبب الأحوال الجوية بالعراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف الدولية".



جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل، في وقت سابق من الخميس، استمرار إغلاق مطارات بغداد والسليمانية والنجف الأشرف بسبب تصاعد الضباب وانعدام الرؤية، فيما أكدت أن "الحركة الجوية في مطار البصرة مستمرة".