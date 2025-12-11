الرياض - كتبت رنا صلاح - صدق ما يسمى بالمجلس الأعلى للبناء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على منح التراخيص لبناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يصادق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تمت المصادقة على بناء 51 ألف وحدة استيطانية منذ تولي سموتريتش منصبه وزيرا ثانيا في وزارة الجيش الاسرائيلي قبل حوالي 3 سنوات.

وقالت، إنه منذ بداية ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، تمت الموافقة على ما مجموعه 51370 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا رقم غير مسبوق.