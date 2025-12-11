الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى نحو ألف شخص، فيما يعاني مئات الآلاف من نقص حاد في المساعدات، ويشكون بطء وصولها.

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى نحو ألف قتيل

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في أندونيسيا، عبدالمهاري، اليوم الخميس: "إن نحو 990 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شمال غرب جزيرة سومطرة، ولا يزال أكثر من 220 في عداد المفقودين"، وفق ما نقلت وكالات أنباء.

وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا وجنوبها هذا الشهر، مما تسبب في انزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة، في حين يُتوقع هطول المزيد من الأمطار.