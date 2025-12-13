الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر مركبة غرب مدينة غزة، وكان من بين الشهداء القيادي في كتائب القسام رائد سعد.

4 شهداء بينهم قيادي في القسام بقصف إسرائيلي غرب غزة

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن العملية التي استهدفت القيادي في حركة حماس أطلق عليها اسم "العشاء الأخير".



فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن "إسرائيل لم تُخطر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقا بالضربة".



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن طيران الاحتلال المسيّر قصف مركبة عند "مفترق النابلسي" غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعوا إلى المكان، ويجري العمل على إخلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.



وذكرت مصادر طبية، أن قصف المركبة أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات.



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,654 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.



وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,095، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 شهداء بينهم شهيدان جديدان، وشهيد انتُشل جثمانه، و16 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي 386 شهيدا، و1018 مصابا، وجرى انتشال 628 جثمانا.



وأضافت أن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي قد أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.