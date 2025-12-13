الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنتاغون، السبت، مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأميركي ومترجم مدني أميركي، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، جراء حادث أمني وقع في سوريا.

البنتاغون: مقتل عسكريين أميركيين ومترجم مدني في سوريا

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، السبت، بتعرّض قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة. وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حول دوافع الحادث أو ملابساته.





وأشار المصدر إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور–دمشق مؤقتًا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة، لافتًا إلى أن مروحيات أميركية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.





وكانت دمشق قد انضمت رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة المعروف باسم "داعش"، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي