الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد العديد من الدول العربية منذ يوم الأحد وحتى صباح الاثنين حالة من عدم الاستقرار الجوي والتقلبات المناخية الحادة، التي خلفت خسائر بشرية فادحة في المغرب، وتسببت في شلل العملية التعليمية الحضورية في عدة مناطق بالسعودية، وسط تحذيرات رسمية متواصلة في مصر والعراق ودول الخليج وبلاد الشام.

عواصف تضرب دولًا عربية وتعليق الدراسة في السعودية

وفي أكثر الأحداث مأساوية، سجلت السلطات المغربية يوم الأحد مصرع 14 شخصًا نتيجة السيول الجارفة والفيضانات الناجمة عن الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت مدينة آسفي غربي البلاد، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف 32 شخصًا آخرين غادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما تخضع الحالات المتبقية للمراقبة الطبية الدقيقة.



وفي السعودية، وحرصًا على سلامة الطلاب، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تعطيل الدراسة الحضورية يوم الاثنين في عدد من الجامعات والمدارس، وتحويلها إلى التعليم عن بُعد، وشمل القرار جامعات القصيم والباحة، إضافة إلى مدارس عدة مناطق من بينها الرياض وجازان، جراء التقلبات الجوية المؤثرة.



وعلى صعيد دول الخليج الأخرى، توقعت الأرصاد القطرية فرصًا لهطول أمطار على المناطق الشمالية مع رياح متقلبة، فيما أشارت الأرصاد البحرينية إلى فرص لأمطار متفرقة قد تتحول إلى رعدية مصحوبة بهبات شديدة يوم الثلاثاء. ورجحت الكويت طقسًا مائلًا للبرودة مع تشكل الضباب، بينما حذرت سلطنة عمان من استمرار تدفق السحب وهطول أمطار رعدية.



وفي بلاد الشام، أفادت المديرية العامة للأرصاد السورية ببدء حالة من عدم الاستقرار يوم الاثنين، يتركز تأثيرها جنوب وشرق البلاد بأمطار غزيرة قد تتحول إلى ثلوج فوق مرتفعات دمشق الغربية.



أما في العراق، فقد أعلنت هيئة الأنواء الجوية تعرض البلاد لمنخفض جوي "نادر الحدوث" يستمر حتى الجمعة، مصحوب برياح شمالية غربية شديدة البرودة.



وفي مصر، توقعت هيئة الأرصاد الجوية نشاطًا للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع تشكل ضباب كثيف على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة، مرجحة فرص هطول أمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.