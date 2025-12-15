الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت بمجلة "Aging"، عن دور غير متوقع لمركب طبيعي موجود في الشوكولاتة الداكنة في إبطاء علامات الشيخوخة البيولوجية.

الشوكولاتة الداكنة تبطئ الشيخوخة

الباحثون في كلية كينغز كولدج لندن اكتشفوا أن مركباً يُدعى "الثيوبرومين" -المستخلص من حبوب الكاكاو- يرتبط بمؤشرات بيولوجية تشير إلى عمر أصغر لدى الأشخاص ذوي المستويات الأعلى منه في الدم.

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من مجموعتين أوروبيتين كبيرتين: مجموعة TwinsUK البريطانية التي شملت 509 مشاركين، ومجموعة KORA الألمانية التي ضمت 1160 شخصاً. وأظهرت النتائج نمطا متسقا: كلما ارتفع مستوى الثيوبرومين في الدم، انخفضت مؤشرات التقدم في العمر البيولوجي.