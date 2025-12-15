الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ الرئيس السوري المخلوع بشار الاسد الذي يقيم حاليا مع عائلته في العاصمة الروسية موسكو، بتعلم اللغة الروسية، فيما تتمتع زوجته اسماء الاسد بوضع صحي جيد، وتعيش العائلة نمط حياة فاخرا مدعوما باستثمارات كبيرة داخل روسيا، وذلك بحسب ما اوردته صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير موسع تناول تفاصيل مرحلة ما بعد سقوط نظامه.

بشار الأسد يتعلم الروسية .. تفاصيل مدهشة

وقالت الصحيفة ان الاسد وصل الى موسكو بعد فراره من دمشق عقب انهيار نظامه العام الماضي، في تحول وصف بانه من اكثر التحولات دراماتيكية في تاريخ سوريا الحديث، حيث انتقلت العائلة التي حكمت البلاد لاكثر من نصف قرن من قصور الحكم والنفوذ المطلق الى حياة منفى تخضع لحماية الدولة الروسية ورقابتها المباشرة.

وبحسب الغارديان، فان اختيار موسكو كمكان لاقامة الاسد لم يكن مفاجئا، نظرا للتحالف العسكري والسياسي العميق الذي جمعه بالكرملين على مدار سنوات الحرب السورية، وفي ظل عزلة دولية خانقة وعقوبات غربية مفروضة على الاسد وزوجته وعدد من افراد عائلته، ما جعل الخيارات المتاحة امامه محدودة للغاية.

واوضحت الصحيفة ان وجود العائلة في روسيا يتم ضمن ترتيبات امنية صارمة، حيث توفر لهم الحماية الكاملة، لكن مع فرض قيود واضحة على حركتهم، ما يجعلهم عمليا تحت رعاية وسيطرة الاجهزة الروسية. واشارت الى ان هذه الترتيبات تضمن سلامتهم، لكنها في الوقت ذاته تحد من قدرتهم على التحرك بحرية او الظهور العلني.

وتناول التقرير الوضع الصحي لاسماء الاسد، التي كان قد اعلن في مايو 2024 عن اصابتها بسرطان الدم، موضحا ان روسيا شكلت وجهة مناسبة للعلاج في ظل تطور منشآتها الطبية، ولا سيما مع القيود التي تمنعها من تلقي العلاج في دول غربية بسبب العقوبات. وذكر التقرير ان حالتها الصحية تحسنت بعد خضوعها للعلاج في موسكو، وانها تقيم حاليا برفقة اسرتها دون مشكلات صحية معلنة.

وفيما يتعلق بابناء الاسد، اشارت الغارديان الى انهم يحاولون التاقلم مع واقع جديد بوصفهم نخبة بلا سلطة، بعد سنوات من الامتيازات السياسية. ولفتت الى ان ابنته زين تخرجت من جامعة MGIMO المرموقة في موسكو، خلال حفل حضرته العائلة بهدوء ودون لفت الانتباه، في مؤشر على سعيهم للاندماج الحذر في المجتمع الروسي.

كما كشفت الصحيفة عن بيانات مسربة تظهر نشاطا استهلاكيا مرتفعا لافراد العائلة، الى جانب تنقلات متكررة الى دولة الامارات العربية المتحدة، التي كانت وجهة مفضلة لهم حتى خلال سنوات الحكم. ورغم وجود رغبة بالاستقرار هناك، الا ان التقرير اشار الى ان الانتقال الدائم لا يزال غير مطروح في المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، نقلت الغارديان نفي الكرملين لما تردد من شائعات حول طلب اسماء الاسد الطلاق او سعيها لمغادرة روسيا، مؤكدا ان هذه الانباء غير صحيحة، وان العائلة لا تزال متماسكة وتقيم مجتمعة في موسكو.

وبينما ركزت الغارديان على الجوانب السياسية والانسانية لحياة المنفى، تناولت صحف بريطانية اخرى، من بينها التايمز، تفاصيل اضافية عن نمط حياة الاسرة في روسيا. وذكرت هذه التقارير ان لعائلة الاسد استثمارات عقارية كبيرة في موسكو، تشمل شققا فاخرة في مجمعات سكنية راقية، وانهم يعيشون في ظروف مريحة مقارنة بالواقع الذي تركوه في سوريا، مع التزام واضح بالابتعاد عن الاضواء والظهور الاعلامي.

وتحدثت التايمز عن اندماج ابناء الاسد في الحياة التعليمية والاجتماعية في موسكو، حيث يواصلون دراستهم في مؤسسات روسية مرموقة، ضمن نمط حياة يشبه الى حد كبير حياة ابناء النخب القريبة من دوائر السلطة الروسية. كما اشارت الصحيفة الى ان بشرى الاسد، شقيقة بشار، تقيم في دولة الامارات، ما يعكس تشتت افراد العائلة بين اكثر من عاصمة، مع بقاء موسكو المركز الرئيسي لاقامة الاسد وزوجته.

واعادت الغارديان التذكير بان بشار الاسد كان قد تلقى تدريبه في طب العيون في لندن قبل دخوله المعترك السياسي، لكنها اوضحت انه لا توجد اي مؤشرات تؤكد نيته العودة الى ممارسة المهنة في روسيا، مكتفية بالاشارة الى انه يدرس اللغة الروسية، في مفارقة لافتة بين ماضيه كطبيب تدرب في الغرب ونهايته السياسية كحاكم سابق يعيش في منفى روسي.

وخلصت الصحيفة الى ان اقامة الاسد في موسكو لا تعني خروجه من الحسابات الجيوسياسية، معتبرة ان الكرملين يحتفظ به كورقة سياسية محتملة في اي تسويات مستقبلية تتعلق بسوريا، في وقت لا تزال فيه ملفات جرائم الحرب والمساءلة الدولية عالقة، ما يعزز صورة رئيس سابق يعيش في منفى امن، لكنه يحمل ارثا ثقيلا من الدم والدمار.