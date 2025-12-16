الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 70667 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70667 شهيدا

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171151 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى وصول شهيدين و6 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 393 شهيدا و1074 مصابا، كما جرى انتشال 634 جثمانا.