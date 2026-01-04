الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وعدد الطائرات التي بدأت بالقبض عليه.

هجوم إلكتروني وقطع الكهرباء .. كيف أُختطف مادورو

وقال الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم مطلعين على العملية، ان عملية القبض على مادورو بدأت بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب دون رصد".



وصرح دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، يوم السبت، بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي.



وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.