الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في تصريح لشبكة "سي بي اس" الإخبارية الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع من بقي من قادة في فنزويلا إن اتخذوا "القرار الصائب".

واشنطن مستعدة للعمل مع القادة الفنزويليين بشروط

وقال روبيو إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون".



وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

هذا وأودع الرئيس مادورو في السجن السبت، في نيويورك بعدما اعتقلته أمريكا معلنة عزمها "إدارة" مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة.

وأظهرت صور للرئيس الفنزويلي يترجل من طائرة برفقة حراسة في مطار في شمال نيويورك، ثم يصل إلى مانهاتن على متن مروحية.