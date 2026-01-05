الرياض - كتبت رنا صلاح - تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة حقوقها الوطنية غير القابلة للتفاوض، يشارك وفد سوري، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس إدارة المخابرات العامة السورية حسين السلامة، في جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي.

وفد سوري يشارك في مفاوضات مع إسرائيل

وتُعقد الجولة بوساطة وتنسيق من الولايات المتحدة الامريكية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وتتركز المباحثات بشكل رئيسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط 8 كانون الأول 2024.



وتسعى سوريا من خلال هذه الجولة إلى التوصل إلى اتفاق أمني متكافئ، يضمن السيادة السورية الكاملة ويمنع أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.