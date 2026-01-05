الرياض - كتبت رنا صلاح - بعدما ألقي القبض عليه في إطار عملية عسكرية أميركية مفاجئة، ونقله إلى نيويورك للمحاكمة بتهمة تهريب المخدرات، أعلنت الحكومة السوسرية، الاثنين، أنها قرّرت تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو شركاؤه في سويسرا "بأثر فوري".

سويسرا تجمّد أي أصول لمادورو بأثر فوري

وشددت الحكومة السويسرية التي وصفت الوضع بأنه "متقلب" في بيان على أنها تسعى إلى "ضمان عدم إمكانية تحويل أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى خارج سويسرا في الوضع الحالي".

وأضافت أنها "قررت بذلك، كإجراء احترازي، تجميد أي أصول يملكها مادورو وأشخاص آخرون على ارتباط به".

وأوضحت أن "تجميد الأصول دخل حيّز التنفيذ اليوم بأثر فوري وسيبقى صالحا أربع سنوات حتى إشعار آخر".

وأكدت أنه "إذا كشفت أي إجراءات قانونية مستقبلية أنه تم الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظف الأموال) في ما يصب بمصلحة الشعب الفنزويلي".

وتابعت أن "تجميد الأصول لا يشمل أيا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين".

وتأتي الخطوة التي تقررت بموجب "القانون الفدرالي السويسري لتجميد واسترداد الأصول غير المشروعة للأشخاص السياسيين الأجانب المعرضين للمخاطر السياسية" لتضاف إلى عقوبات مفروضة أساسا على فنزويلا منذ عام 2018 وتشمل أيضا تجميد أصول، بحسب الحكومة.

وأوضحت أن تجميد الأصول حاليا "يستهدف أفرادا لم يسبق أن فرضت عليهم عقوبات في سويسرا".

وذكرت الحكومة بأنها تراقب تطورات الوضع في فنزويلا من كثب ودعت إلى "خفض التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى القانون الدولي، بما في ذلك منع استخدام القوة ومبدأ احترام سلامة الأراضي".

ولفتت إلى عروض سويسرا المتكررة "لتقديم وساطتها لجميع الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للوضع".

وأكّدت برن أن "الأسباب التي تقف خلف سقوط السيد مادورو من السلطة لا تلعب دورا حاسما في تجميد الأصول.. ولا مسألة إن كان سقوطه من السلطة تم بشكل قانوني أو في انتهاك للقانون الدولي".

وشدّدت على أن العامل الحاسم هو أن "السقوط من السلطة تم وبات من الممكن الآن لبلده الأصلي أن يطلق إجراءات قانونية مستقبلا تتعلّق بالأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي".