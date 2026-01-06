الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، جراء سيول قوية نتجت عن هطول غزير للأمطار في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا، مع استمرار البحث عن مفقودين.

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا"، قال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية نوري الدين جوميلينج، ​إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الهطول منذ ⁠فجر أمس الاثنين تسببت في سيول قوية بجزيرة "سياو" الواقعة ‌في المنطقة الشمالية بالبلاد، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل والمباني الحكومية.

وأضاف إن السلطات نشرت عددا من رجال الإنقاذ اليوم الثلاثاء، للبحث عن 4 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي تشرين الثاني الماضي، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في سومطرة وحدها.