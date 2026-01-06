الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب عدد من الطلبة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة.

إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت

وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، نيردين الميمي، بأن طالبا أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما تعرض طالبان آخران لكدمات نتيجة سقوطهما، وأصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.

وأشارت إلى أن نحو 8 آلاف طالب كانوا موجودين داخل الجامعة خلال الاقتحام، مؤكدة أن قوات الاحتلال حطّمت البوابة الرئيسية للجامعة، واقتحمت مباني عدة وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية.