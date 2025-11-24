أخبار اليمن : الثوابتة: نسبة سوء التغذية تجاوزت 90% بين سكان غزة

الثوابتة: نسبة سوء التغذية تجاوزت 90% بين سكان غزةأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، أن نسبة سوء التغذية بين سكان القطاع تجاوزت 90% وفق التقديرات الميدانية، مبينا أن هذا التدهور الصحي هو نتيجة مباشرة لسياسة "التجويع المتعمد" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرضها عبر تقليص تدفق المساعدات الأساسية.

وأوضح الثوابتة، في تصريحات صحفية اليوم، أن سلطات الاحتلال لا تسمح بدخول أكثر من 200 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة نص عليها البروتوكول الإنساني الملزم بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا: "ما يدخل فعليا لا يشكل سوى أقل من الثلث، وهو ما يثبت أن الجوع يدار بشكل مقصود وبطيء وتراكمي".

وبين أن الاحتلال يمنع عشرات الأصناف الغذائية الحيوية من الوصول إلى غزة، ما يعمق أزمة سوء التغذية المتفشية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والذي يقضي بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

ولفت الثوابتة إلى أن الاحتلال خرق الاتفاق أكثر من 497 مرة وقتل 342 فلسطينيا منذ أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الاحتلال يواصل حظر إدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لتمكين الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيا رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع دخول موظفيها الدوليين ويقيد وصول المساعدات، ما أدى إلى تكدس نحو 6 آلاف شاحنة غذائية عند المعابر.