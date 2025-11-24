أخبار اليمن : "سحابة سامة".. صنعاء تحذّر المواطنين: إبقوا في منازلكم

"سحابة سامة".. صنعاء تحذّر المواطنين: إبقوا في منازلكم
أكد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تأثر الأجواء اليمنية برماد بركاني واسع الانتشار مصدره "إثيوبيا".
وأوضح المركز في نشرة تحذيرية متوقعة صادرة عنه مساء اليوم، أنه من خلال متابعة صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات المركز الوطني للأرصاد، تشير إلى تأثر أجواء البلاد برماد بركاني واسع الانتشار مصدره "إثيوبيا" تأثرت بها السواحل الغربية وامتدت إلى مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية وصولاَ إلى السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية الشرقية.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار تأثير الرماد البركاني على أجواء بلادنا خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتأثرة بالرماد البركاني من التعرض المباشر للرماد البركاني، ناصحًا بارتداء الكمامات أثناء الخروج، وتغطية المياه المكشوفة والمزروعات، وغسل الوجه والأطراف في حالة ملامسة الرماد البركاني الواسع الانتشار.
ونبه بضرورة البقاء داخل المنازل قدر الإمكان مع إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يتابع الحالة الجوية حتى زوال تأثيراتها.
