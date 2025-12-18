استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي، فيما حوّمت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4332.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب كذلك 0.2 بالمئة إلى 4364.70 دولار، بحسب رويترز.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة وزادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65 بالمئة، وذلك بدعم من الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.

وزاد البلاتين 3.6 بالمئة إلى 1966.0 دولار وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 1663.0 دولار.