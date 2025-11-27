الأهلى يبدء مرانه الأخير استعداداً لمواجهة الجيش الملكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، فيديو من المران الرئيسي للاعبي الفريق، استعداداً لمواجهة الغد أمام الجيش الملكي المغربي، والتي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي يشكر مسؤولي الجيش الملكي

وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، الشكر إلى نادي الجيش الملكي ومسئوليه، وفي مقدمتهم، مستحسن عبد العزيز نائب رئيس النادي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ لحظة وصول بعثة الأهلي إلى مطار الرباط.

وأكد طارق قنديل على تقدير مجلس إدارة الأهلي، للروح الطيبة التي أبداها مسئولو الجيش الملكي، وهو أمر ليس بجديد على الأشقاء في المغرب، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة التي تربط بين النادي الأهلي وكل أشقائه من الأندية المغربية، وتمنى أن تخرج المباراة غدًا بالشكل الذي يليق بمكانة الناديين الكبيرين.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق الجيش الملكي، اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط، وذلك لتحديد كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في بطولة إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، و ماهر عبدالعزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ومحمد أسامة إداري الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومندوبي نادي الجيش الملكي.

الأهلي بزيه التقليدي غدا

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر والشورت الأسود والجورب الأسود.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.