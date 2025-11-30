لماذا تأخر الأهلي فى تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم الليبي للكاف؟ اعرف الأسباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:40 مساءً - كشف مصدر في الأهلي موقف النادي من التجاوزات التي شهدتها مباراة الجيش الملكي المغربي التي أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد مولاي الحسن بمدينة الرباط، فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1-1.

شكوى الأهلي للكاف خلال ساعات

وقال المصدر، إن إدارة النادي ستقوم بإرسال شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال ساعات، ضد نادي الجيش الملكي المغربي، وكذلك الحكم الليبي أحمد الشلماني الذي أدار المباراة.

سر تأخر شكوى الأهلي

وأوضح المصدر أن سبب تأخر الأهلي فى إرسال الشكوى يعود إلى تجهيزها، حيث ستتضمن فيديوهات من الأحداث وتجاوزات جمهور الجيش الملكي، بجانب الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها طاقم التحكيم.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للأهلي، يضع حالياً اللمسات النهائية على الشكوى ليتم إرسالها خلال ساعات للكاف حفاظاً على حقوق النادي.

وأكد المصدر أن تأخر إرسال الشكوى ليس بسبب تراجع النادي عن فكرة تقديم شكوى ضد النادي المغربي، كما زعم البعض، موضحاً أن إدارة الأهلي اتخذت قراراً عقب نهاية اللقاء بتقديم شكوى من أجل الدفاع عن حقوق النادي ولاعبيه، خاصة أن جمهور الجيش الملكي تجاوز فى حق لاعبي الأهلي وتسبب في إصابة نجم الفريق محمود حسن تريزيجيه.

مطالبة أهلاوية بتطبيق الفار

وأوضح المصدر أن شكوى الأهلي قد تشهد المُطالبة بتطبيق تقنية الفيديو "الفار" فى منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن غياب هذه التقنية عن دور المجموعات أصبح أمراً غير مفهوم فى ظل الأخطاء التحكيمية المُتزايدة فى مباريات دوري أبطال أفريقيا.

أحداث مثيرة فى مباراة الاهلى والجيش الملكى

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي تجاوزات كثيرة من جانب جمهور الجيش الملكي الذي ألقى مقذوفات بل وآلة حادة تجاه لاعبي الأهلي، ما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيجيه في الرأس.