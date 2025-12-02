هل يتعاقد سيراميكا مع أفشة فى يناير.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:32 مساءً - كشف الاعلامى إبراهيم عبدالجواد حقيقة تعاقد سيراميكا مع محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى خلال انتقالات يناير.

وكشف مصدر فى الأهلي، أن النادى لم يتلقى عروضًا رسمية لضم محمد مجدى أفشة خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير المقبل، موضحًا أن اللاعب مُرابط بعقد مع النادى مازال مُستمرًا ولم يطلب الجهاز الفنى رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير المقبلة.

افشة خارج حسابات سيراميكا

وقال عبد الجواد فى برنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة اون سبورت أن أفشة ليس على رادار سيراميكا فى ميركاتو الشتاء، ومسؤولى سيراميكا لم يتطرقون إلى فكرة التفاوض لضم أفشة خاصة وأن اللاعب ليس ضمن اهتمامات سيراميكا.

حقيقة عرض الـ8 ملايين

وأضاف عبدالجواد أن الساعات الماضية شهدت انباء عن رغبة سيراميكا التعاقد مع أفشة مقابل 8 ملايين جنيه لمدة 6 أشهر فقط ألا أن هذه الانباء لاتمت للحقيقة بصلة ومجرد شائعات.

