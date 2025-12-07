تونس تفوز على قطر 3-0 ويودعان كأس العرب فى ليلة طرد الجزيرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - حقق منتخب تونس فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب قطر بثلاثة أهداف دون رد دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب «البيت»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

افتتح محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي المصري، التسجيل لتونس في الدقيقة 16، قبل أن يضيف ياسين مرياح الهدف الثاني في الدقيقة 61، واكمل بن علي الثلاثية في الدقيقة 94 ليقود منتخب بلاده للفوز.

شهدت المباراة طرد مهاجم تونس سيف الدين الجزيري بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لينهي اللقاء مبكرًا قبل فريقه، في موقف مؤثر على أداء نسور قرطاج.

وبهذا الفوز، أنهى منتخب تونس دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تذيل منتخب قطر الترتيب بنقطة واحدة، ليودع كلا الفريقين البطولة.في المقابل، حسم منتخبا فلسطين وسوريا بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدرهما المجموعة برصيد 5 نقاط لكل منهما.



تشكيل تونس أمام قطر:



حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: ياسين مرياح – أسامة الحدادي – علي معلول – حمزة الجلاصي

الوسط: فرجاني ساسي – محمد بن علي – حسام تقا – محمد علي بن رمضان

الهجوم: سيف الدين الجزيري – فراس شواط



تشكيل قطر أمام تونس:



مشعل برشم، لوكاس مينديز، محمد وعد، أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، أيوب محمد، همام الأمين، محمد مناعي، الهاشمي الحسين، سلطان البريك، أحمد فتحي.