العربي القطري يرد على مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 11:36 مساءً - تحدث محمد الكواري، المتحدث الرسمي لنادي العربي القطري، عن مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم الأردني يزن النعيمات خلال الفترة الحالية.

وقال الكواري في تصريحات تلفزيونية: "غير صحيح تفاوض النادي الأهلي معنا لضم اللاعب يزن النعيمات في الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي لم يتواصل معنا رسميًا أو شفهيًا للتعاقد مع يزن النعيمات واللاعب مستمر بشكل طبيعي في صفوف العربي القطري".

الأهلى يراقب يزن النعيمات فى مواجهة مصر والأردن

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي والجهاز الفني على متابعة يزن النعيمات مهاجم العربي القطري ومنتخب الأردن، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، تمهيدا للتعاقد مع مهاجم العربي القطري في يناير المقبل، حال نال اللاعب ثقة مسئولي القلعة الحمراء.

الأهلى يترقب الموقف النهائى لتوروب من التعاقد مع يزن النعيمات

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الدنماركي ييس توروب المدير الفني، على التعاقد مع الأردني مهاجم منتخب الأردن، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف المارد الأحمر، قبل الدخول في مفاوضات مع نجم النشامي للتعاقد معه في يناير المقبل.

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن خلال المشاركة في كأس العرب، وسيلعب المباراة القادمة مع النشامي ضد منتخب مصر في الجولة الثالثة من كأس العرب.

الأهلي يدرس حسم صفقة النعيمات بالشرط الجزائي

يدرس مسئولو النادي الأهلي حسم صفقة يزن النعيمات من خلال الشرط الجزائي في عقده مع نادي العربي القطري، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في الاتحاد القطري لكرة القدم والحصول على خدمات اللاعب.