حزب الإصلاح والنهضة: الأمن القومي المصري والسوداني يمثلان وحدة واحدة لا تقبل التجزئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 04:29 مساءً -

يتابع حزب الإصلاح والنهضة باهتمام بالغ زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، إلى جمهورية مصر العربية، في توقيت دقيق تمر به الدولة السودانية الشقيقة، ويؤكد الحزب أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسودان، والحرص المتبادل على التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الداعي إلى إنهاء حالة الصراع في السودان، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، ووقف نزيف الدم، وحماية المدنيين، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية. ويرى الحزب أن أي مسار سياسي أو دولي لا ينطلق من احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ولا يضع مصلحة الشعب السوداني في صدارة أولوياته، هو مسار مرفوض وغير قابل للاستمرار.

ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الأمن القومي المصري والسوداني يمثلان وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن ما يجري في السودان ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، يثمّن الحزب الموقف المصري الواضح في رفض أي محاولات لتفكيك الدولة السودانية أو إنشاء كيانات موازية، أو المساس بمؤسساتها الشرعية، باعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

كما يدعم الحزب الجهود المصرية الرامية إلى الدفع نحو هدنة إنسانية شاملة، ووقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات إلى المدنيين، خاصة في المناطق التي تشهد أوضاعًا إنسانية كارثية، وعلى رأسها إقليم دارفور ومدينة الفاشر. ويؤكد الحزب أهمية التنسيق الدولي والإقليمي، بما في ذلك العمل عبر الأطر الجماعية المعنية، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ للسودان وحدته واستقراره.

ويختتم حزب الإصلاح والنهضة بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسودان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة، وأن استقرار السودان هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والضغط من أجل وقف الحرب، واحترام إرادة الشعب السوداني، ودعم مسار سياسي شامل يقود إلى السلام والاستقرار والتنمية.