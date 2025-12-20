وزارة الزراعة: مستعدون للمواسم المقبلة.. ولن تزيد أسعار اللحوم في رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 07:25 مساءً -

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وجود استقرار واضح في أسعار جميع مصادر البروتين الحيواني، بما يشمل اللحوم والدواجن والألبان والبيض، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

رقابة مشددة على الأعلاف وقواعد بيانات دقيقة

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن هناك رقابة قوية ومستمرة على صناعة الأعلاف، إلى جانب الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تُمكّن الوزارة من رصد الفجوات في الإنتاج وسدها في التوقيت المناسب، بما يضمن توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

جاهزية كاملة للمواسم المقبلة

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن الوزارة مستعدة بالكامل للمواسم المقبلة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي إلى جانب الاستيراد عند الحاجة، مؤكدًا أن الدولة دائمًا ما تسبق الأحداث بخطوات لضمان استقرار الأسواق.

تحذير من الشائعات والتصريحات غير المسؤولة

وانتقد سليمان تداول بعض التصريحات غير المسؤولة أو غير المستندة إلى بيانات صحيحة، لافتًا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تتناقل أخبارًا مغلوطة بشأن أسعار اللحوم، وهو ما يسبب بلبلة غير مبررة لدى المواطنين.

لا زيادات في أسعار اللحوم خلال رمضان

وشدد على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وفوري، مضيفًا أن جميع المؤشرات والأرقام الحالية تؤكد عدم وجود أي زيادات في الأسعار.