العالم اليوم - أرملة تشارلي كيرك تعلن دعمها جي دي فانس للرئاسة في 2028

انتم الان تتابعون خبر أرملة تشارلي كيرك تعلن دعمها جي دي فانس للرئاسة في 2028 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 ديسمبر 2025 09:23 مساءً - أعلنت إريكا كيرك، أرملة الناشط السياسي تشارلي كيرك، يوم الخميس تأييدها لنائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في حال ترشحه للرئاسة عام 2028، خلال مؤتمر تنظمه المنظمة في أريزونا. وفق شبكة "إيه بي سي نيوز".

وقالت كيرك في خطابها خلال فعالية "أمريكا فيست"، أول حدث كبير للمنظمة منذ مقتل زوجها: "سنضمن انتخاب صديق زوجي جيه دي فانس كرئيس للولايات المتحدة رقم 48 بأقوى صورة ممكنة".

ويأتي هذا التأييد في وقت تلعب فيه منظمة "تيرنينغ بوينت"، التي أسسها تشارلي كيرك عام 2012، دورا بارزا في دعم المرشحين المحافظين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، وتعزيز الحضور السياسي للشباب المحافظين.

ولم يعلن فانس رسميا بعد نيته الترشح للرئاسة عام 2028، وقال الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه يركز حاليا على منصبه كنائب للرئيس واستعداداته لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لكنه أشار إلى أنه سيناقش مع ترامب فرص ترشحه في المستقبل.

وأضاف فانس: "سنفوز بانتخابات التجديد النصفي وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وبعدها سأجلس مع رئيس الولايات المتحدة وأتحدث معه حول المستقبل".

وتوفي تشارلي كيرك في 10 سبتمبر بإطلاق نار خلال فعالية جامعية في جامعة وادي يوتا، وأشاد فانس بدوره في صعوده السياسي وفي دعم إدارة ترامب الثانية، قائلا: "الكثير من نجاحنا في هذه الإدارة يعود مباشرة لقدرة تشارلي على التنظيم وجمع الكوادر. لم يساعدنا فقط في الفوز بانتخابات 2024، بل ساعدنا أيضا في تعبئة الحكومة بأكملها".

ويأتي تأييد كيرك بعد أن صرح وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرا في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" بأنه سيدعم فانس إذا ترشح للرئاسة، فيما وصف ترامب كلا من فانس وروبيو بأنهما "خياران رائعان" للترشح، مضيفا أن أي تحالف بينهما سيكون "لا يقهر".