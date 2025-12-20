نفت تعرضها لأي أذى.. ضبط المتورطين في مقاطع فيديو مزعومة لاختفاء عضو حملة انتخابية بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بإختفاء إحدى السيدات "من أعضاء حملة أحد المرشحين" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة فى أعقاب نشرها مقاطع لبعض المخالفات الإنتخابية من المرشحين المنافسين وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تلك المخالفات.

بإستدعاء السيدة المذكورة حضرت برفقة زوجها حيث نفت تعرضها لأى مكروه ، وأقرت بأنه عقب علم زوجها بنشرها المقاطع المشار إليها قام بمنعها من الإستمرار فى العمل فى الحملة الإنتخابية ، ووجهها بإغلاق هاتفها المحمول والسفر لإحدى المحافظات لحين إنتهاء الإنتخابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.