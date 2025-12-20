الرياض - كتبت رنا صلاح - كتير من البنات بيصرفوا فلوس كتير على منتجات فرد وتنعيم الشعر، وفي الآخر النتيجة مؤقتة والشعر بيتعب أكتر، لكن الوصفة الطبيعية اللي هقولك عليها النهاردة هتفرق فعلًا، لأنها بتجمع بين مكونات من الطبيعة بتعالج الجفاف وبتنعم الشعر من أول خصلاته لحد أطرافه، وفي نفس الوقت بتخلصك من القشرة والحكة اللي بتضايقك دايمًا.

جربيها مرة وهتدعيلي من قلبك!! ..وصفة الأعشاب السحرية لتنعيم الشعر ومنع القشرة في وقت قياسي.. هتشوفي النتيجة

مكونات بسيطة من مطبخك بس نتيجتها خطيرة

هتحتاجي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من زيت الخروع، مع معلقة صغيرة من مطحون الزعتر، ونص معلقة من الحلبة المطحونة، سخني الزيوت على نار هادية وبعد كده ضيفي الأعشاب وقلبيهم، سيبي الخليط يرتاح 10 دقايق، وبعدها ادهنيه على شعرك من الجذور لحد الأطراف، واعملي مساج خفيف لفروة الرأس، وبعد ساعتين اغسليه كويس بشامبو طبيعي.

هتحسي بالفرق من أول مرة

الوصفة دي مش بس بتنعّم، دي كمان بترطّب الشعر وتغذيه من الجذور، والزيوت مع الأعشاب بتقوي البصيلات وبتقلل التساقط، وهتلاحظي إن شعرك بقى أسهل في التسريح وريحته حلوة ومفيش أي آثار للقشرة، كأنك خرجتي من صالون تجميل بس من غير كيماويات ولا تلف.

ودعي المنتجات الصناعية وابدئي الروتين الطبيعي

الوصفة دي ممكن تكرريها مرتين في الأسبوع وهتشوفي الفرق مع الوقت، وطبعًا هتوفري على نفسك تكاليف كتير ومجهود، ولو عايزة نتيجة أقوى شوف إزاي خبراء العناية بالشعر بيضيفوا أعشاب تانية للخلطة دي علشان يعالجوا مشاكل التقصف والهيشان بشكل نهائي.