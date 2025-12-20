الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية تقريره حول حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مرتفعات مكة المكرمة والباحة . كما تتوقع الأرصاد تكون الضباب والصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء متفرقة من هذه المناطق جنحمغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد للسعودية تعلن .. بدء أقوى موجة برد شديد على هذه المناطق بالمملكة

الرياح وحركة الغبار في المملكة

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق متفرقة من المملكة، تشمل المنطقة الشرقية وأجزاء من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة المناطق الساحلية، ما يزيد من إحساس البرودة ويحد من الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

حركة الرياح وحالة البحر الأحمر

أوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تتحول شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة. وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين في الجزء الشمالي والأوسط، بينما يصل إلى نصف متر إلى متر في الجزء الجنوبي. وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيفة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح وحالة الخليج العربي

على الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، وتصل أحيانًا إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع فرص لتشكل سحب رعدية ممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، وقد يصل إلى أعلى مترين أثناء تشكل السحب الرعدية. حالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تصبح مائعة مع نشاط السحب الرعدية.

نصيحة للمواطنين والمقيمين

يوصي المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد نشاط الرياح والأتربة، وتجنب الأنشطة البحرية أثناء ارتفاع الموج ونشاط السحب الرعدية. كما ينصح بارتداء الملابس الدافئة خاصة في مناطق شمال ووسط المملكة ومرتفعات مكة المكرمة والباحة.