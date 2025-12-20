الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70925 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 70 ألف

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171185 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 شهيدا، بينهم 6 شهداء جدد، و7 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و20 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ الماضي 401 شهيد، و1108 مصابين، وجرى انتشال 641 جثمانا.