برشلونة يرفع عرضه المالي لضم حمزة عبد الكريم فى يناير المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - رفع نادي برشلونة الإسباني عرضه لشراء حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الصاعد إلى مليوني دولار، بدلاً من مليون دولار، وذلك حال شراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة التي تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

تطورات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

ويتفاوض برشلونة مع الأهلي حول طريقة ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، فقد طلب النادي الإسباني في البداية ضم اللاعب دون منح الأهلي أي مقابل مالي، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء الذين طالبوا بالحصول على امتيازات مالية، فقدم العملاق الكتالوني عرضاً بضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ثم يدفع مليون دولار حال الشراء النهائي.

برشلونة يرفع عرضه المالي لضم حمزة عبد الكريم

وقال مصدر فى الأهلي، إن إدارة النادي رفضت كذلك عرض المليون دولار، فرفع النادي الإسباني العرض إلى مليوني دولار، حال شراء اللاعب بشكل نهائي، على أن يحصل الأهلي على امتيازات مالية حال تسجيل اللاعب عدداً محدداً من الأهداف خلال فترة الإعارة.

وأوضح المصدر، أن النادي الإسباني لم يعرض 5 ملايين يورو لإتمام الصفقة، كما تردد، كما أن الأهلي لم يطلب هذا المبلغ لأن برشلونة لن يدفع هذا المبلغ من أجل إتمام الصفقة، موضحاً أن العرض الإسباني وصل إلى مليوني وقد يزيد إلى مليوني و500 ألف دولار.

الأهلي يغلق ملف مباراة غزل المحلة

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، الجمعة، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف حمل توقيع طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وبدأ الجهاز الفني الاستعداد والتجهيز لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر بدون لاعبيه الدوليين.