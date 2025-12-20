وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ المنيا بديوان المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -

التقي الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك فور وصول وزير الشباب والرياضة للمحافظة، في بدء جولته التفقدية للمنشات الشبابية والرياضية التي يقوم بها للمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا ووفد وزارة الشباب والرياضة و مندى عكاشة مدير مديرية الشبآب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظ

اثني وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر من جانب المحافظة والوزارة في الانتهاء من العديد من الاعمال الانشائية ورفع كفاءة مراكز الشباب في المحافظة.

مؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق في جميع انحاء المحافظة لتطوير مراكز الشباب الى مراكز خدمة مجتمعية لتقدم افضل الخدمات لجميع مرتاديه.

ومن جانبه، أكد اللواء كدواني، حرص المحافظة الكامل على دعم خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى لشباب المحافظة.

وأضاف محافظ المنيا أن تطوير مراكز الشباب يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتحويل هذه المراكز إلى منصات خدمية وتنموية متكاملة تخدم مختلف الفئات العمرية، وتسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.