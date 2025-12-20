وزارة التعليم تتيح لطلاب شهادات الدبلومات تسجيل استمارة الامتحان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر منصة الشهادات العامة بموقعها الرسمي لطلاب شهادات التعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية استعدادا لأداء امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025، 2026 والذى ينطلق نهاية مايو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إجراءات اختيار رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026/2025، كما أعلنت تفاصيل وشروط وضوابط الترشح، إلى جانب مواعيد المقابلات الشخصية المقررة للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدة أن المديريات التعليمية تبدأ فى إجراء مقابلات اختيار الأعضاء خلال الشهر الجارى بداية من 7 ديسمبر الجارى.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مقابلات أعضاء التعليم الصناعي والقطاعات الصناعية المركزية.

ويؤدى امتحانات الدبلومات الفنية قرابة 700 ألف طالب وطالبة سنويا في تخصصات الدبلومات الفنية " صناعى ـ زراعى ـ تجارى ـ فندقى ـ"