الرياض - كتبت رنا صلاح - زفت الحكومة بشرى سارة إلى ملايين الموظفين في كافة القطاعات سواء الحكومية التابعة إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها أو القطاع الخاص أو حتى العاملين التابعين للعمالة غير المنتظمة، حيث أقرت بشكل رسمي تغيير سن الإحالة للتقاعد، بما يمنحهم فرصة للتواجد على قوة العمل لفترات أطول.

قرار حكومي هام يشمل مواليد 1971 فيما فوق.. وتطبيقه الرسمي يبدأ في هذا الموعد

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تضمنت تعديل سن الإحالة إلى التقاعد والخروج على المعاش بالنسبة لجميع الموظفين، حيث قررت الحكومة أن يكون سن المعاش الجديد 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا المعمول به في الوقت الحالي، على أن يكون التغيير عبر مرحلة انتقالية مدتها 8 سنوات.

وحسب التعديلات الجديدة، فإن القرار سيتم تطبيقه بداية على مواليد 1971 فما فوق، فسيتم رفع سن الخروج إلى المعاش بداية من شهر يوليو 2032، وبعدها يتم التدرج في رفع سن المعاش على المواليد الذين يأتون بعد هذا السن في مرحلة انتقالية تصل إلى 8 سنوات تبدأ من 2032 حتى عام 2040، حيث يكون سن المعاش عندها 65 عامًا، وبعدها يتم تثبيت سن المعاش.

ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد، على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040”، ويطبق القرار على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.

جدول رفع سن المعاش الجديد

ووضعت الحكومة جدول رفع سن المعاش بشكل تدريجي بداية من يوليو 2032 حتى يوليو 2040 وذلك على النحو التالي: