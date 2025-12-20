أخبار اليمن : تحذير للمزارعين بهذه المناطق: خذوا احتياطاتكم

تحذير للمزارعين بهذه المناطق: خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، الجوف، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شبوة، حضرموت ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، جنوب مأرب والمهرة، ولا يستبعد حدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
في حين قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.
وحذر المركز المواطنين في المحافظات المذكورة أو المسافرين إليها من الطقس البارد والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية ومربى النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.
