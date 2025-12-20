بعد فيديو متداول بالبحيرة.. الداخلية تتحقق من ادعاء خطأ نتيجة تحليل مخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم أحد الأشخاص بأنه حال قيامه بإنهاء إجراءات إستبدال رخصه قيادته بالبحيرة جاءت نتيجة تحليل المخدرات "إيجابية" على الرغم من كونه غير متعاطى للمواد المخدرة .

أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) وباستدعائه وسؤاله إدعى بسابقة إجرائه تحليل مخدرات بأحد المعامل الخارجية وجاءت النتيجة سلبية (لم يُقدم ما يثبت إدعائه) ، ورغبته فـى تقديم تظلم على نتيجة التحليل الذى أجراه بالمركز الطبى التابع لإدارة مرور البحيرة لإصابته قبل إجراء التحليل المشار إليه بفيروس "الأنفلونزا" وعلى أثر ذلك تناول بعض الأدوية للعلاج والتى يُرجح كونها سبب إيجابية التحليل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .