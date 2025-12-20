شقيق ناصر البرنس يحرق نفسه أمام المطعم الجديد بالشيخ زايد بسبب خلافات بينهما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 07:25 مساءً -

أشعل سقيق ناصر البرنس، مالك المطعم الشهير، النار في نفسه أمام المطعم الجديد بالشيخ زايد، لخلافات مع شقيقه، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بحروق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل حرق شقيق ناصر البرنس نفسه بالشيخ زايد

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شخص بحروق، أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شقيق ناصر البرنس يبلغ من العمر 43 سنة، حرق نفسه أمام المطعم المفتتح حديثا، لخلاف بينهما، ورغبة المصاب في حصوله على نقود من شقيقه ناصر.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، والاستماع لأقوال ناصر البرنس، وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.