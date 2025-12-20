الرياض - كتبت رنا صلاح - هاجم مستوطنون، السبت، مركبات فلسطينية في قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تواجد الجيش الإسرائيلي في المكان.

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية شرق رام الله بالضفة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اعترضوا طريق مركبات فلسطينية وهاجموها، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً.

أما في قطاع غزة، فقد خلفت الحرب الإسرائيلية نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار واسع، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.