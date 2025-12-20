طقس الأحد.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأحد 21 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء، انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من (8) إلى (9) درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من (5) إلى (6) درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً شديد البرودة ليلاً.

شبورة كثيفة

ويشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 3 : 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح أحيانا ببعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 08 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى أسوان

العظمى 25 درجة.

الصغرى 11 درجة.