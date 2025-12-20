العالم اليوم - الأردن يعلن مشاركته في الضربات على "داعش" في جنوب سوريا

انتم الان تتابعون خبر الأردن يعلن مشاركته في الضربات على "داعش" في جنوب سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 ديسمبر 2025 02:11 مساءً - قالت القوات المسلحة الأردنية يوم السبت، إن الأردن شارك عبر سلاح الجو الملكي في تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لتنظيم داعش في مناطق جنوب سوريا.

وأضافت القوات في بيان أن العملية تمت بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت الضربات في إطار مكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استخدام جنوب سوريا كنقطة انطلاق لتهديد الأمن في المنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش بناء قدراته في تلك المناطق، وفق البيان.

والجمعة، شنت أميركا ضربات عسكرية في سوريا بهدف "القضاء" على مقاتلي داعش ومواقع أسلحتهم، وذلك ردا على كمين أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي، في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، قبل نحو أسبوع.

ونسبت واشنطن "هجوم تدمر" لتنظيم داعش، علما أن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه.

وأعلنت الولايات المتحدة "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية" في ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"ضربة انتقامية قوية جدا".

وإثر ذلك، قال ترامب "أمرت بتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين الذين قتلوا 3 من وطنيينا العظماء الأسبوع الماضي.. كانت العملية ناجحة جدا ودقيقة. أصبنا الأهداف من جميع الجهات دون أخطاء. نحن نعيد فرض السلام من خلال القوة".

وبدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".