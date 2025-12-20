"عشبة نزلت من الجنة".. هذا النوع من الأعشاب يسـاعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم وخسارة الوزن

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم البحث عن الرشاقة والتخلص من الدهون الزائدة، يتهافت الناس على الأنظمة الغذائية القاسية ومكملات التخسيس التي قد تضر أكثر مما تنفع. لكن ماذا لو أخبرناك أن الحل قد يكون بسيطًا، وطبيعيًا، وموجودًا في مطبخك أو عند أقرب عطار؟ إنها “اللويزة”، العشبة العطرية المعروفة منذ قرون بقدرتها الفائقة على تحسين الهضم، وتنظيف الجسم، والمساهمة في حرق الدهون خلال 48 ساعة فقط، وبدون الحاجة إلى ريجيم قاسٍ.

اللويزة، وتُعرف أيضًا باسم “رعي الحمام الليموني” أو “عشبة الليمون”، هي نبتة عشبية ذات رائحة عطرية قوية تشبه الليمون، وتُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الهضم، التوتر، واضطرابات النوم.

ما هي اللويزة؟

وتتميز اللويزة بغناها بمضادات الأكسدة والزيوت الطيّارة الطبيعية التي تمنحها خصائص فريدة، جعلتها مؤخرًا من أشهر الأعشاب المستخدمة في برامج التنحيف الطبيعية.

كيف تساعد اللويزة على حرق الدهون؟

اللويزة لا تعمل بطريقة سحرية، بل بطريقة علمية وطبيعية تمامًا. إليك كيف:

1. تحفز عملية الأيض (الحرق):

اللويزة تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة.

2. تقلل الشهية وتمنع التخزين:

عند شرب اللويزة قبل الوجبات، تعمل على كبح الشهية وتقليل الإحساس بالجوع، كما تمنع الجسم من تخزين الدهون الزائدة.

3. تنظف الجهاز الهضمي وتمنع الانتفاخ:

اللويزة تعمل كمطهّر للجهاز الهضمي، وتساعد في التخلص من الغازات والسموم، ما يساهم في تحسين شكل البطن والشعور بالخفة.

4. تدر البول وتقلل احتباس السوائل:

من خصائصها القوية أنها مدرة للبول، وبالتالي تساعد في التخلص من الماء الزائد المحتبس في الجسم، مما ينعكس فورًا على الميزان.

طريقة تحضير مشروب اللويزة للتخسيس:

المكونات:

ملعقة كبيرة من أوراق اللويزة المجففة (أو الطازجة).

كوب ماء مغلي.

شريحة ليمون (اختياري).

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي (اختياري).

الطريقة:

ضع اللويزة في كوب واسكب عليها الماء المغلي.

غطّ الكوب لمدة 10 دقائق حتى تُفرز الزيوت الطيّارة.

أضف العسل أو الليمون حسب الرغبة.

يُشرب دافئًا قبل الوجبات الرئيسية أو على الريق صباحًا.

النتائج المتوقعة خلال 48 ساعة: